В Совфеде пообещали судьбу «замедленного» Twitter всем другим соцсетям

https://static.news.ru/photo/864f4276-817b-11eb-862f-96000091f725_660.jpg Фото: Joko/imagebroker.com/Global Look Press

Не только Twitter, но и все остальные социальные сети должны готовиться к блокировке в России, если не станут выполнять требования российского законодательства. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Действия Роскомнадзора следует воспринимать со всей степенью серьёзности, подчеркнул он.

Это не пустая угроза. И Twitter, и другие соцсети, не выполняющие требования законодательства, должны готовиться к серьёзным мерам вплоть до закрытия, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор объявил о замедлении с 10 марта скорости работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Это объяснили тем, что сервис с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

Таким способом, как утверждают в ведомстве, была предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента, писал NEWS.ru.