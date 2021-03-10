Песков: интернет-ресурсы должны действовать в правовом поле РФ

https://static.news.ru/photo/f115dba4-8187-11eb-937e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с замедлением работы Twitter на территории РФ. По его словам, власти не стремятся к блокировке интернет-ресурсов, но будут принимать меры к соблюдению ими российских законов.

У россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам. Это основная цель. Но надзорные функции заключаются в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле и выполняли законные требования российских ведомств на территории РФ, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Песков также отметил, что в Кремле считают обоснованными меры, обязывающие иностранные сайты соблюдать отечественное законодательство.

10 марта Роскомнадзор принял меры по замедлению скорости работы сервиса микроблогов Twitter в России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Отмечается, что в период с 2017 года по настоящее время в Twitter не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. По состоянию на 10 марта не удалёнными остались около 3,2 тысячи материалов с запрещённой информацией.

Как писал NEWS.ru, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пообещал судьбу Twitter другим соцсетям, которые будут пренебрегать российскими законами. Он подчеркнул, что действия Роскомнадзора следует воспринимать со всей серьёзностью.