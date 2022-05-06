Песков заявил, что Россия будет защищать интересы Сапеги по дипканалам

Белоруссия. Гродно. Гражданка РФ Софья Сапега (слева) с адвокатом во время оглашения приговора / Фото Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Кремль не будет комментировать решение белорусского суда, вынесшего обвинительный приговор россиянке Cофье Сапеге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Сапега является гражданкой России, её интересы будут защищать по дипканалам.

Она является гражданкой России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать её законные интересы, — добавил представитель Кремля.

Ранее Гродненский облсуд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима.

Её задержали 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Этот канал признали в Белоруссии экстремистским. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

С 20 октября россиянка находилась под домашним арестом в Лиде в квартире родителей. Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, включая разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.

Позже Сапега отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании.