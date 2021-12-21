Россиянка Сапега отправила Лукашенко прошение о помиловании

Гражданка России София Сапега, которой в Белоруссии предъявили обвинения по семи пунктам уголовного кодекса, отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании. Эту информацию в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил отчим Софии Сергей Дудич.

Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы всё-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать, — рассказал Дудич.

Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали.

После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей.

8 октября ей были предъявлены обвинения. По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и другие люди, выкладывавшие персональные данные в незаконные Telegram-каналы.

Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение девушке в том числе по статье о разжигании вражды (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). Сапеге грозит шесть лет тюрьмы (минимальный срок по этой статье с учётом заключённого ею досудебного соглашения со следствием).