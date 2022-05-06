Россиянку Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы в Белоруссии

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Гродненский облсуд в Белоруссии приговорил россиянку Софию Сапегу к шести годам тюрьмы, сообщает правозащитный центр «Вясна». Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Её судили за ведение Telegram-канала с личными данными силовиков республики.

Политзаключенную Софию Сапегу приговорили к 6 годам колонии. Гродненский областной суд вынес приговор гражданке России и политзаключенной Софии Сапеге, которую обвиняли сразу по семи статьям Уголовного кодекса, — говорится в сообщении.

Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Этот канал признали в Белоруссии экстремистским. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей. Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, таким как разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Позже она отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании.

28 марта 2022 года Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против Сапеги. Процесс начался в открытом режиме, хотя гособвинитель ходатайствовала о проведении суда в закрытом режиме.