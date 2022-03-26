В Белоруссии начался суд над россиянкой Софьей Сапегой

Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги. Как передаёт корреспондент РИА Новости, процесс начался в открытом режиме, хотя гособвинитель ходатайствовала о проведении суда в закрытом режиме.
Россиянке
Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков, признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В свою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.
После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей. До этого несколько месяцев у них не было связи с дочерью. В пятницу, 3 декабря, Сапегу вызвали в СК.
Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, таким как разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Позже она отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании.