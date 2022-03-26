В Белоруссии начался суд над россиянкой Софьей Сапегой

Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела против гражданки России Софьи Сапеги. Как передаёт корреспондент РИА Новости, процесс начался в открытом режиме, хотя гособвинитель ходатайствовала о проведении суда в закрытом режиме.

Россиянке инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел. Максимальный срок по этим статьям составляет 12 лет лишения свободы. Однако Сапега вправе рассчитывать на сокращение срока наказания ввиду заключения досудебного соглашения со следствием.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков, признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В свою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.

После задержания с 20 октября Софья Сапега находилась под домашним арестом в городе Лиде в квартире родителей. До этого несколько месяцев у них не было связи с дочерью. В пятницу, 3 декабря, Сапегу вызвали в СК.

Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, таким как разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. Позже она отправила президенту республики Александру Лукашенко прошение о помиловании.