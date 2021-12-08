Россиянке Сапеге предъявили окончательные обвинения

Предварительное следствие по делу россиянки Софии Сапеги заканчивается, ей предъявлено окончательное обвинение. По этому же уголовному делу проходят бывшие сотрудники «Белтелекома» и другие люди, выкладывавшие персональные данные в незаконные Telegram-каналы. Об этом сообщил сайту Sputnik Беларусь председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

Сапеге предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям УК: разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Сапега была задержана 23 мая после экстренного приземления в Минске самолёта Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали. Оппозиционер был обвинён в организации массовых беспорядков, признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. В свою очередь Сапега призналась, что якобы вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.