Песков рассказал о возросших атаках на сайт Кремля

https://static.news.ru/photo/72401780-82f0-11eb-af56-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время возросло число кибератак на сайт Кремля.

Оно всё время растёт. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причём таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это, — подчеркнул Песков в беседе с ТАСС.

Он также ответил на вопрос о возможных сбоях в работе сайтов Кремля 10 марта, когда Роскомнадзор проводил операцию по замедлению Twitter. Песков отметил, что «ничего не сбивалось».

У меня всё работало, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замедление трафика социальной сети Twitter на 100% мобильных устройств и половине стационарных прошло успешно, отметили в Роскомнадзоре. По данным ведомства, замедляется только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.