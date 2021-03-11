Роскомнадзор отчитался об успешном замедлении Twitter

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Замедление трафика социальной сети Twitter на 100% мобильных устройств и половине стационарных прошло успешно, сообщили в Роскомнадзоре.

По данным ведомства, после этого никаких инцидентов зафиксировано не было.

В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter <...> обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов РФ. <...> Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано, — говорится на сайте РКН.

Пресс-релиз опубликован с заголовком «Twitter замедлен штатно». В нём отмечается, что регулятор замедляет только аудио, изображения и видео, а текстовые сообщения доставляются с прежней скоростью.

Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов РКН, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома».

Эксперты считают, что обойти замедление трафика, как и в случае с полной блокировкой, помогут VPN-сервисы, писал NEWS.ru.