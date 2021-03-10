Эксперты рассказали, как обойти замедление Twitter

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Пользователи смогут обойти анонсированное Роскомнадзором замедление трафика для соцсети Twitter, считают эксперты.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарёв рассказал NEWS.ru, что эффективным способом обхода нового ограничения властей является VPN. При этом он не рекомендует использовать бесплатные сервисы, а также прибегать к услугам компаний, которые блокируют сайты по требованию Роскомнадзора.

VPN, которые вслед за РКН что-то там блокируют, — бесполезны и точно продажны, — подчеркнул он.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк отметил, что пока рано говорить в целом о способах обхода блокировок. Однако он также считает, что пользователям могут помочь отдельные VPN. Эксперт подчеркнул, что не все сервисы окажутся полезными.

Плюс сети будут активнее выходить в альтернативные сети типа Tor. Это ранее уже сделал Facebook, открыв в этой анонимной сети своё представительство на случай своей блокировки в любой стране, — отметил он.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

После замедления работы Twitter стали наблюдаться проблемы при загрузке сайтов Кремля и Госдумы. Также речь шла о сбоях в работе сайтов Роскомнадзора, правительства РФ, МВД, СК РФ, Совета Федерации, Совета безопасности, Минцифры и Минэкономразвития, однако власти связь двух этих фактов отрицают — там заявили, что причиной стал сбой в оборудовании «Ростелекома», писал NEWS.ru.