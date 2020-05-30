Песков рассказал, как у него протекал коронавирус

https://static.news.ru/photo/87a20aee-a311-11ea-84ad-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переболевший коронавирусом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том дне, когда он заболел. По его словам, он был в спортзале и чувствовал себя обычно. Однако, когда у него поднялась температура, представитель Кремля понял, что заразился.

Песков отметил, что по ощущениям заболевание похоже на грипп. Самым странным симптомом, по словам представителя Кремля, является потеря обоняния.

Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус <...> клубнику от курицы вы не сможете отличить, — приводит его слова РИА Новости.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Его жена Татьяна Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги вовремя самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.