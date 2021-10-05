Песков рассказал, что в Кремле следят за полётом Пересильд и Шипенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал полёт в космос для съёмок фильма режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. По его словам, всё это популяризирует космическую тематику, передаёт РБК.

Космос — это то, где мы стали пионерами и сохраняем достаточно уверенные позиции. Да, на пятки наступают, в данном случае конкуренция в хорошем смысле этого слова очевидна, но для нашей страны такие полёты, которые популяризируют наши достижения, космическую тематику, — это здорово, это очень здорово, — заявил Песков.

Он добавил, что в Кремле следят за полётом и волнуются за космонавтов.

Свою оценку старту ракеты дали и в NASA. Там отметили, что запуск корабля прошёл безупречно. А сам полёт символизирует расширение возможностей коммерческого использования космоса и включение в их число съёмок художественных фильмов.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. Стыковка с модулем «Рассвет» должна состояться в 15:12, открытие люков – в 17:05. Киноэкипаж должен будет снять первый художественный фильм в космическом пространстве «Вызов».