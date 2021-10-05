Ракета с киноэкипажем стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем, стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся в 11:55 по московскому времени. Роскосмос ведёт трансляцию на своём официальном сайте.

На орбиту отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко для съёмок первого художественного фильма в космическом пространстве «Вызов». По завершению съёмок они вернутся на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС. Кинематографисты пробудут в космосе 12 дней.

Корабль будет добираться до МКС 3 часа 17 минут. Съёмки картины начнутся уже после отделения корабля от ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Перед стартом съёмочная группа появилась на 254-ой площадке космодрома в полётных скафандрах и доложила Государственной комиссии во главе с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным о готовности к предстоящему космическому полёту.

Уточняется, что сюжет фильма будет повествовать о женщине-враче. Изначально главная героиня никак не связана с космической сферой, однако именно ей предстоит спасти жизнь космонавтам, попавшим в беду на орбите.

Ранее Государственная комиссия допустила к запуску ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем. В 8:45 по мск. началась трансляция запуска. В 07:15 стартовала заправка ракеты топливом.