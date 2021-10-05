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Ракета «Союз» с киноэкипажем на борту допущена к запуску

08:30, 05 октября 2021
Ракета «Союз» с киноэкипажем на борту допущена к запуску Фото: Роскосмос/vk.com
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Государственная комиссия допустила к запуску ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем. На Международную космическую станцию (МКС) отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, сообщается на сайте Роскосмоса.

Ракета стартует в 11:55 по столичному времени 5 октября. Киноэкипаж примет участие в съёмках первого художественного фильма в космосе. Возвращаться актриса и режиссёр будут на «Союзе МС-18» с космонавтом Олегом Новицким.

На сайте Роскосмоса уточняется, что в 08:45 мск начнётся трансляция запуска. Зрители смогут увидеть все подготовительные манипуляции перед стартом ракеты. Согласно графику, заправка космического корабля топливом началась в 07:15, завершить её планируют в 08:50.

На 254-й площадке основной экипаж облачится в полётные скафандры, а затем доложит Государственной комиссии во главе с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным о готовности к предстоящему космическому полёту, — говорится в сообщении.

Ранее оператор Юрий Никогосов, работавший с Шипенко над лентой «Холоп», рассказал NEWS.ru, что «будет нелегко» снимать картину «Вызов» на борту МКС, так как команде проекта не удастся привезти на борт «достаточно света».

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