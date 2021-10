В NASA оценили запуск корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем

В NASA отметили, что запуск символизирует расширение возможностей коммерческого использования космоса и включение в их число съёмок художественных фильмов.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту «Союз МС-19», стартовала с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. В состав экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На орбиту они отправились для съёмок на МКС первого художественного фильма в космическом пространстве «Вызов». На землю кинематографисты вернутся через 12 дней.