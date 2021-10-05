В NASA оценили запуск корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем

Запуск с пилотируемого корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем прокомментировали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Американские специалисты назвали его безупречным.

Это был безупречный взлет, все прошло штатно, — говорится в сообщении на сайте организации.

В NASA отметили, что запуск символизирует расширение возможностей коммерческого использования космоса и включение в их число съёмок художественных фильмов.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту «Союз МС-19», стартовала с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. В состав экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На орбиту они отправились для съёмок на МКС первого художественного фильма в космическом пространстве «Вызов». На землю кинематографисты вернутся через 12 дней.

The Soyuz MS-19 rocket with three Russian crewmates aboard launched at 4:55am ET today to the station under clear blues skies in Kazakhstan. More... https://t.co/DIpFPGawCs pic.twitter.com/gcbnXzgrHf — International Space Station (@Space_Station) October 5, 2021

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал полёт киноэкипажа особой миссией. По его словам, это позволит отработать новые технологии подготовки космонавтов, а также привлечь в отрасль молодых специалистов. В Роскосмосе хотят, чтобы в неё приходили лучшие из лучших.