В NASA оценили запуск корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем
Сергей Попов
Сергей Попов
12:51, 05 октября 2021
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Запуск с пилотируемого корабля «Союз МС-19» с киноэкипажем прокомментировали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Американские специалисты назвали его безупречным.
Это был безупречный взлет, все прошло штатно, — говорится в сообщении на сайте организации.
В NASA отметили, что запуск символизирует расширение возможностей коммерческого использования космоса и включение в их число съёмок художественных фильмов.
Ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту «Союз МС-19», стартовала с космодрома Байконур в 11:55 по московскому времени. В состав экипажа входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. На орбиту они отправились для съёмок на МКС первого художественного фильма в космическом пространстве «Вызов». На землю кинематографисты вернутся через 12 дней.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал полёт киноэкипажа особой миссией. По его словам, это позволит отработать новые технологии подготовки космонавтов, а также привлечь в отрасль молодых специалистов. В Роскосмосе хотят, чтобы в неё приходили лучшие из лучших.