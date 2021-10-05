Рогозин назвал особой миссией полёт киноэкипажа на МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал особой миссией полёт на МКС киноэкипажа с Климом Шипенко и Юлией Пересильд. Она позволит отработать новые технологии подготовки космонавтов, а также привлечь в отрасль молодых специалистов. В Роскосмосе хотят, чтобы в неё приходили лучшие из лучших, сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Безусловно, эта миссия, она особая <...>. Мы надеемся, что получим действительно серьёзное художественное произведение и в целом совершенно новый виток пропаганды космических технологий, что крайне важно для Роскосмоса, в целом для всей ракетно-космической отрасли, потому что мы очень хотим, чтобы пошел приток молодых специалистов к нам, — заявил он.

Рогозин пояснил, что во время полёта Шипенко и Пересильд будут помогать командиру экипажа Антону Шкаплерову. По его словам, речь идёт о реальном научном эксперименте, касающемся подготовки человека, для которого полёт в космос является незапланированным, необходимым с силу каких-то обстоятельств.

Если мы отработаем эту технологию сейчас и продемонстрируем ее всему миру, это означает, что мы будем готовы не только к тысяче нештатных ситуаций, но и к тысяче первой, — сказал Рогозин.

Он добавил, что участники полёта волнуются, но их эмоциональное состояние оценивается как штатное.

Шипенко и Пересильд летят на МКС для съёмок первого художественного фильма в космосе, получившего название «Вызов». Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней и снимет за это время около 40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле.

Ранее космонавт-испытатель первого класса, трижды летавший в космос, Олег Котов рассказал, что Шипенко и Пересильд на пути к МКС предстоит пережить немало трудных минут, которые будут включать в себя массу волнения, перегрузки и удары, как во время дорожной аварии.