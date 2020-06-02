Песков: Путину известно о задержаниях за пикеты в столице

https://static.news.ru/photo/bc1935a8-a4bb-11ea-ae58-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин знает о случаях задержаний в Москве за одиночные пикеты. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Безусловно, президенту докладывается обо всём, в том числе и об этом, — цитирует его РИА Новости.

При этом Песков отказался комментировать задержания. Он заявил, что не имеет такой возможности, поскольку не располагает точной информацией об этих инцидентах.

В конце мая Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как писал NEWS.ru, коллеги Азара провели пикеты в его поддержку, в результате чего 10 человек были задержаны. На них составили протоколы о нарушении самоизоляции. Кроме того, за одиночные протесты в столице были задержаны несколько адвокатов, которые выступали в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии.