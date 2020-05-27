Песков узнал об иске экс-главы Чувашии к Путину из СМИ

https://static.news.ru/photo/1dc55648-8a76-11ea-b2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину не является главным вопросом для власти в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мы это узнали из сообщений СМИ, и это сейчас для нас не является главным вопросом, — сообщил Песков.

По его словам, в Кремле не принималось никаких решений по поводу иска Игнатьева. Песков не ответил, кто будет представлять интересы Путина в суде. Он рассказал, что ему неизвестно, получали ли в канцелярии исковое заявление Игнатьева или какие-то другие документы.

Мы видели сегодня сообщение, пока это не наш вопрос. Я его никак не комментирую. Пока суд выполняет те действия, которые считает нужными, — отметил пресс-секретарь главы государства.

Игнатьев в суде хочет оспорить указ президента РФ от 29.01.2020 68 «О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики». Иск был подан в Верховный суд. Первое заседание назначено на 30 июня.

Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что бывший чиновник занимается пиаром. По его словам, у Игнатьева нет никаких шансов выиграть иск. Кабанов подчеркнул, что бывший глава Чувашии вновь выставляет себя смешным, показывая, что находится в неадекватном состоянии.

NEWS.ru писал, что Игнатьева госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией. Политик находится в тяжёлом состоянии. Он подключен к аппарату искусственного кровообращения.