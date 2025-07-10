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10 июля 2025 в 13:18

В Кремле считают, что договор между Баку и Ереваном принесет стабильность

Песков: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мирный договор между Азербайджаном и Армений позволит добиться стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия приветствует контакты Баку и Еревана по заключению соглашения, пишет ТАСС.

Именно подписание такого договора — оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс, — сказал Песков.

Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорянна полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Ереван готов подписать мирный договор с Баку «хоть сейчас». По его словам, каких-либо ограничений и дополнительных условий у армянской стороны нет.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков сообщил, что Баку и Ереван завершили этап обсуждения текста мирного соглашения. Он подчеркнул, что после трех десятилетий противостояния сложились уникальные условия для установления прочного мира на Южном Кавказе.

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Дмитрий Песков
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