Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали с двусторонней пневмонией

Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева госпитализировали в одну из клиник на территории Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией. Данная информация была обнародована в СМИ в среду, 27 мая.
Исходя из имеющихся сведений, Игнатьев находится в больнице с начала месяца.
Бывший глава Чувашии пребывает в тяжёлом состоянии. Болезнь усугубила сердечную недостаточность, от которой страдает политик. В настоящее время Игнатьев подключён к аппарату искусственного кровообращения, передаёт Telegram-канал Mash.
Как ранее писал NEWS.ru, Как ранее писал NEWS.ru, исковое заявление бывшего губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии.
Путин отрешил Игнатьева от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.
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