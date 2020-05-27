Экс-главу Чувашии Игнатьева госпитализировали с двусторонней пневмонией

https://static.news.ru/photo/d1dbc676-9ffc-11ea-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева госпитализировали в одну из клиник на территории Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией. Данная информация была обнародована в СМИ в среду, 27 мая.

Исходя из имеющихся сведений, Игнатьев находится в больнице с начала месяца.

Бывший глава Чувашии пребывает в тяжёлом состоянии. Болезнь усугубила сердечную недостаточность, от которой страдает политик. В настоящее время Игнатьев подключён к аппарату искусственного кровообращения, передаёт Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, Как ранее писал NEWS.ru, исковое заявление бывшего губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии.

Путин отрешил Игнатьева от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.