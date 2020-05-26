Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину

https://static.news.ru/photo/76564e08-9fec-11ea-9912-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Исковое заявление бывшего губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Путин отрешил Игнатьева от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.

Исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в связи с неподсудностью данному суду, — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

При этом суд принял к производству исковое заявление Игнатьева в части оспаривания указа президента о досрочном прекращении полномочий.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу стал президент России Владимир Путин. Игнатьев планирует оспорить указ президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 68 «О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики». Первое заседание назначено на 30 июня.

В середине января Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия».