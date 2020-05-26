Экс-глава Чувашии подал в суд из-за решения Путина

https://static.news.ru/photo/c7fa8994-9f8e-11ea-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Фото: cap.ru

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд. Ответчиком по этому делу является президент России Владимир Путин.

Игнатьев планирует оспорить указ президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 68 «О досрочном прекращении полномочий главы Чувашской Республики». Соответствующее заявление появилось на сайте судебного органа.

Первое заседание назначено на 30 июня.

В середине января Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия».

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. По его словам, виной всему послужили «некрасивые события», которые стали «проявлением неуважения к людям».