Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
В документе говорится, что это произошло в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев.
На вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.
Как писал NEWS.ru, ранее Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии из-за недостойного поведения. После этого президиум генерального совета партии принял такое решение
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен