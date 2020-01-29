https://static.news.ru/photo/f7f52dda-42a4-11ea-9ca7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Чувашская Республика/vk.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.

В документе говорится, что это произошло в связи с утратой доверия. Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев.

На вручении пожарной техники в Чебоксарах чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за высоко поднятыми ключами от новой машины. Инцидент попал на видео и вызвал волну возмущения.

Как писал NEWS.ru, ранее Игнатьева исключили из партии «Единая Россия». Накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить главу Чувашии из-за недостойного поведения. После этого президиум генерального совета партии принял такое решение