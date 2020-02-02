https://static.news.ru/photo/118bd712-45ac-11ea-8c57-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: glava.cap.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. По его словам, виной всему послужили «некрасивые события», которые стали «проявлением неуважения к людям».

Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое, — приводит его слова РИА Новости.

В середине января прежний глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами на вручении пожарной техники в Чебоксарах. Поступок руководителя региона раскритиковали в СМИ и партии.

Владимир Путин подписал указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия». Временно исполнять обязанности главы Чувашии будет Олег Николаев, писал NEWS.ru.