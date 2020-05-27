«Невменяемый жест»: иск экс-главы Чувашии к Путину назвали пиаром

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У экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева возникли претензии к президенту Владимиру Путину после увольнения. Он обратился в суд, однако шансов у него никаких нет. Дело в том, что основания для его отстранения от должности были. Бывший чиновник ведёт себя неадекватно и пиарится, считает член СПЧ Кирилл Кабанов.

Это жест человека не совсем вменяемого. Я думаю, это такой пиар. Конечно, шансов выиграть иск нет. Все основания для увольнения были. Это не только игра в «собачку» с сотрудником МЧС. Это совершенно другая история. Было найдено много нарушений. Думаю, что человек в неадеквате. Он играет в понятную в своем мире игру, — сказал Кабанов «360».

По словам члена СПЧ, подобные отставки всегда выверены. Когда кадровая служба готовит документы, то проверяет каждую букву. Игнатьев в очередной раз выставил себя смешным, однако эту историю сейчас могут разыграть оппозиционеры.

Когда в регионе шла проверка и выявили много нарушений по всем критериям. Юридические основания для отставки были в полном объеме. Кабанов отметил, что история с ключами от пожарной машины просто наложилась на ту ситуацию и по срокам подвинула его увольнение.

Исковое заявление бывшего губернатора Чувашской Республики Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину Верховный суд вернул истцу в части требований прав на дополнительные соцгарантии. Путин отрешил Игнатьева от должности после того, как тот заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми над головой ключами от пожарной техники.

Как писал NEWS.ru, бывшего главу Чувашии Михаила Игнатьева госпитализировали в одну из клиник на территории Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией. Данная информация была обнародована в СМИ в среду, 27 мая.