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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.

По его словам, нужно, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы.

Речь идёт просто о том, чтобы эта система отвечала уровню развития политической системы и гражданского общества, — заявил Песков, отвечая на вопрос для чего необходимы поправки в Основной закон в части формирования Госсовета.

Пресс-секретарь президента отметил важность соответствия системы настроениям, которые вызревают в обществе. Песков подчеркнул, что изменения в Конституцию аккумулируются, работа над поправками ещё не закончена, поэтому интересоваться у Кремля по поводу тех или иных событий не имеет смысла.

Работа не закончена, работа продолжается, — подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. Глава государства подчеркнул, что за время работы президентом ему стало очевидно, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать». Путин подчеркнул, что поправки не направлены на продление полномочий президента.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Песков рассказал, что власти согласовывают время проведения всенародного голосования по поправкам в Основной закон.