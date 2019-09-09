https://static.news.ru/photo/1583b26a-d2f0-11e9-93d4-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценил обмен заключёнными между Москвой и Киевом.

По его словам, это событие «даёт повод для осторожного оптимизма» в вопросе продолжения работы по нормализации отношений между Россией и Украиной и в первую очередь для создания условий реализации минских договорённостей, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что телефонные переговоры главы государства и лидера РФ Владимира Путина проходят вежливо, без разговора на повышенных тонах.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.