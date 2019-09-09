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Стороны согласовали дату и место проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и Украиной по вопросам газоснабжения. Встреча пройдёт 19 сентября 2019 года в Брюсселе.

По данным представителей Европейской комиссии, в ближайшее время огласят официальное объявление о переговорах, а также направят приглашения в Москву и Киев. Кто представит стороны на встрече, пока неизвестно, передаёт «Интерфакс»....