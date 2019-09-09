https://static.news.ru/photo/468922ba-d2ea-11e9-a413-fa163e074e61_660.jpgАндрей ЕрмакФото: Андрей Ермак/facebook.com
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что телефонные переговоры главы государства и лидера РФ Владимира Путина проходят вежливо, без разговора на повышенных тонах.
Разговор политиков состоялся по инициативе Киева 7 сентября. Руководители обсудили нормализацию и оздоровление отношений между двумя странами.
Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры не предусматривает, чтобы кто-то с ним вёл себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов, — объяснил представитель Киева «Украинской правде».
Ранее News.ru сообщал, что лидер Незалежной поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа обмена заключёнными между Киевом и Москвой. Первая процедура по формуле «35 на 35» состоялась 7 сентября. Среди выданных соседнему государству лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов. После обмена лидеры двух стран — Владимир Путин и Владимир Зеленский — поговорили по телефону. Президенты дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц и условились о дальнейших контактах.