https://static.news.ru/photo/a8888372-71e9-11ea-a81f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/sh_988-7663043

В Барнауле первый случай новой коронавирусной инфекции выявили у женщины, вернувшейся из Доминиканской Республики. Об этом сообщает оперативный штаб по Алтайскому краю.

Женщина прибыла из Доминиканской Республики. Находилась в режиме самоизоляции на дому. На десятый день с момента приезда в Россию у неё была выявлена новая коронавирусная инфекция. Результат подтверждён в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», — цитирует заявление РИА Новости.

Заболевшая доставлена в инфекционное отделение городской больницы Барнаула. Её состояние оценивается как удовлетворительное, клинических симптомов нет. В настоящее время изолирован муж женщины, также устанавливаются люди, с которыми она контактировала.

Ранее NEWS.ru писал, что медики в Йошкар-Оле зафиксировали первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные проведут две недели с момента госпитализации в инфекционном блоке. Сейчас ищут людей, которые с ними контактировали.

По последним официальным данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.