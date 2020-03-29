https://static.news.ru/photo/c3bc29f4-71d6-11ea-8d51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) зафиксировали первые два случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Состояние обеих пациенток удовлетворительное, рассказал глава региона Александр Евстифеев.

Коронавирус обнаружили у одной из йошкаролинок, а также у женщины, которая прибыла в Марий Эл поездом из Москвы. <...> Известно, что приехавшая домой женщина работала в одном из аэропортов Москвы, ей 26 лет. Второй женщине — 38 лет, сейчас выясняется, где она могла заразиться, — пишет «Интерфакс».

Чиновник добавил, что заражённые проведут две недели с момента госпитализации в инфекционном блоке. Сейчас ищут людей, которые с ними контактировали.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает 1000 человек. Выздоровели 64 человека.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи зафиксировали в Саратове два новых случая заражения коронавирусом. Инфицированными оказались местные жители, вернувшиеся из-за рубежа.

Пациенты соблюдали режим самоизоляции, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Диагноз установили в ходе планового обследования.