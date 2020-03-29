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Врачи зафиксировали в Саратове два новых случая заражения коронавирусом. Инфицированными оказались местные жители, вернувшиеся из-за рубежа.

Пациенты соблюдали режим самоизоляции, сообщили в местном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Диагноз установили в ходе планового обследования, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент пациенты доставлены в медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

Медики осмотрели близких заражённых и продолжают наблюдать за ними. Кроме того, власти установили круг контактов.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

Как писал NEWS.ru, в Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.