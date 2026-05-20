Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 16:49

Первый раз сделал каре на мангале — и теперь шашлык для меня умер

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гордон Рамзи называет каре ягненка роллс-ройсом в мире мяса. Я согласен, но готовлю его без мишленовских фокусов — на мангале, и это проще, чем вы думаете.

Ингредиенты

Каре ягненка — 1 кг (5–7 ребер), прованские травы — 1 ст. л., гранулированный чеснок — 1 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала зачищаю корейку: обрезаю пленки и жир сверху, оголяю косточки — так красивее. Не режу по одному ребру, оставляю куски по 5–7 костей, иначе мясо потеряет сок.

Смешиваю прованские травы, чеснок, перец и соль, смазываю ягненка маслом и щедро посыпаю специями. Даю углям разгореться, кладу мясо на решетку в зону прямого жара и часто переворачиваю 4 минуты, пока не появится корочка.

Потом двигаю в непрямой жар еще на 5 минут — проверяю термометром, внутри должно быть 55–58°С для средней прожарки. Даю отдохнуть 5 минут, режу по косточке и подаю с зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я был уверен, что без маринада мясо будет сухим, но ошибся. Каре получилось невероятно сочным, с хрустящей корочкой и ароматом прованских трав, который разбудил всех соседей. Секрет — в двух зонах жара: сначала обжарка на сильном огне, потом томление на углях. Рекомендую подавать сразу с мятным соусом, чтобы подчеркнуть вкус ягнятины.

Проверено редакцией
Читайте также
Озвучена новая версия крушения катера на Байкале
Общество
Озвучена новая версия крушения катера на Байкале
Эксперт по ЖКХ объяснила, почему в России ежегодно отключают ГВС
Общество
Эксперт по ЖКХ объяснила, почему в России ежегодно отключают ГВС
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Общество
Добавила два новых ингредиента — через 10 минут весенняя версия коул-слоу готова: вкусно и без капли масла
Полкило фарша и пачка теста —готовлю быстрые «беляшики» за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
Общество
Полкило фарша и пачка теста —готовлю быстрые «беляшики» за 20 минут: хрустящие, сочные и ароматные
Нутрициолог рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Здоровье/красота
Нутрициолог рассказала, из-за каких напитков в жару отекает лицо
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Съемки на Украине, пост об СВО, отсутствие детей: как живет Коняшкина
Шойгу указал на откровенно недружественный шаг Армении
Шойгу раскрыл, чем Армения обязана России
Китай проводил Путина
Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности
Гинеколог назвала оптимальный возраст для первой беременности
В российском регионе появится отряд из граждан для противодействия БПЛА
Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе
€2 млн в год. Сбежал и вернулся за деньгами: Шварц снова возглавит «Динамо»
Фон дер Ляйен обиделась на сообщение СВР о плане ударов ВСУ из Прибалтики
Суд признал законным арест иноагента-комика
Апелляция подтвердила незаконность займа, выданного якобы на взятку Иванову
Экс-нардеп ответил, что Зеленский хочет провернуть на территории Белоруссии
Раскрыта продолжительность чаепития Путина и Си Цзиньпина
Путин оценил одну китайскую транспортную инициативу
Политолог раскрыл главный итог переговоров Путина и Си Цзиньпина
Детеныш белухи «встал на мель» и привлек внимание МЧС
Пятилетняя россиянка умерла после операции в Германии
Политолог расшифровал сигнал Путина и Си Цзиньпина Западу
В Германии предположили, с какой целью ФРГ настраивает Европу против России
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.