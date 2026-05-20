Первый раз сделал каре на мангале — и теперь шашлык для меня умер

Гордон Рамзи называет каре ягненка роллс-ройсом в мире мяса. Я согласен, но готовлю его без мишленовских фокусов — на мангале, и это проще, чем вы думаете.

Ингредиенты

Каре ягненка — 1 кг (5–7 ребер), прованские травы — 1 ст. л., гранулированный чеснок — 1 ч. л., черный перец — 0,5 ч. л., соль — 1 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала зачищаю корейку: обрезаю пленки и жир сверху, оголяю косточки — так красивее. Не режу по одному ребру, оставляю куски по 5–7 костей, иначе мясо потеряет сок.

Смешиваю прованские травы, чеснок, перец и соль, смазываю ягненка маслом и щедро посыпаю специями. Даю углям разгореться, кладу мясо на решетку в зону прямого жара и часто переворачиваю 4 минуты, пока не появится корочка.

Потом двигаю в непрямой жар еще на 5 минут — проверяю термометром, внутри должно быть 55–58°С для средней прожарки. Даю отдохнуть 5 минут, режу по косточке и подаю с зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я был уверен, что без маринада мясо будет сухим, но ошибся. Каре получилось невероятно сочным, с хрустящей корочкой и ароматом прованских трав, который разбудил всех соседей. Секрет — в двух зонах жара: сначала обжарка на сильном огне, потом томление на углях. Рекомендую подавать сразу с мятным соусом, чтобы подчеркнуть вкус ягнятины.