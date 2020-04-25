Первый человек умер от коронавируса в Якутии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Якутии сообщил о первой в регионе смерти пациента с COVID-19.
Женщина 65 лет лежала в инфекционной больнице Якутска,
Пациентка имела серьёзные сопутствующие заболевания, включая бронхиальную астму и обструктивную болезнь лёгких. Также у неё была только одна почка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.
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