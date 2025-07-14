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14 июля 2025 в 19:31

Стало известно, где и когда состоится прощание с Юрием Морозом

Прощание с режиссером Юрием Морозом пройдет в Москве 16 июля

Юрий Мороз Юрий Мороз Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Прощание с российским режиссером Юрием Морозом состоится 16 июля в Москве, сообщила вдова кинематографиста заслуженная артистка России Виктория Исакова в своем Telegram-канале. Церемония пройдет в Большом траурном зале первой Центральной клинической больницы, уточнила она. Отпевание будет проходить в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище, добавила актриса.

Гражданская панихида — прощание состоится 16 июля в Большом траурном зале ЦКБ 1 в 10:00 <...>. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12:30 только для родных и близких, — говорится в сообщении.

Похороны пройдут в тот же день, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Режиссер упокоится на Ваганьковском кладбище.

Российский актер, режиссер, продюсер и сценарист Юрий Мороз умер в возрасте 68 лет. Мороз был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Сообщается, что режиссер умер после нескольких лет борьбы с онкологией. Известно, что артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года.

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