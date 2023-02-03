Первые на Луне: как СССР покорил спутник Земли 3 февраля 1966 года советский аппарат «Луна-9» совершил успешную посадку

Фото: wikimedia

Точная копия «Луны-9» выставленная в Музее авиации и космонавтики Парижа, Ле Бурже

Практически всё время «лунной гонки» СССР обгонял своих соперников из США. В 1966 году у Москвы случился очередной крупный успех — её космический аппарат первым успешно совершил посадку на Луну, первым в истории передал на Землю её панорамную фотографию. Кроме того, подтвердилась советская теория о строении лунной поверхности.

Пальма первенства

Облёт Земли советским космонавтом Юрием Гагариным, конечно же, взбудоражил весь мир. Его звёздная внешность и фотогеничность только подлили бензина в огонь разворачивающегося соревнования между СССР и США. На очереди стояло покорение Солнечной системы. Ближайшими целями гонки были обозначены Луна, Венера и Марс.

В Москве решили не заморачиваться — обозначить приоритет хотели сразу же на всех направлениях. Луна, как ближайшая планета-спутник Земли, конечно же, приковала к себе основные усилия основного космического КБ Союза — ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва. Оно же разработало первые варианты автоматической лунной станции типа «Луна».

В рамках лунной программы с 1963 по 1965 годы было осуществлено 11 запусков. Увы, но все они были неудачными. Только три аппарата — «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8», — достигли поверхности планеты. Однако все они разбились. В остальных случаях всегда находилось множество причин, которые мешали достичь Луны: взрывы ступени ракеты-носителя, ошибки ориентации, выход на околоземную орбиту, но невозможность разогнаться для полёта до планеты-спутника.

Космос в начале сверхдержавой гонки был местом ужасающе опасным и сложным для навигации. Орбитальная техника часто ломалась, так как у людей не было опыта её эксплуатации в столь непривычных условиях. Понадобился огромный опыт, гигантское количество ошибок, трагедий и потерь, чтобы мы сейчас не обращали внимание на «дежурный запуск» спутников, вывод в космос аппаратов Х-37 или запуск очередного ровера на Марс.

Запуски стали рутиной. Но для этого надо было пожертвовать временем и техников, а иногда и жизнями космонавтов.

Успешный образец

В 1965 году после череды неудачных запусков Сергей Королёв настаивает на передачу разработки лунного аппарата в КБ Лавочкина. Новый аппарат Луна-9 рождается на базе разработок ОКБ-1. Однако новые проектировщики вносят несколько изменений.

Во-первых, усиливают корпус, так как все успешные попытки прилуниться больше напоминали попытки «удалённой бомбардировки» планеты. Во-вторых, накачка амортизаторов начиналась сразу же после включения тормозных двигателей аппарата.

Небольшие изменения сыграют огромную роль в успехе советской миссии. Что только подтвердит простую истину — в космосе нет мелочей.

31 января 1965 года ракета-носитель «Молния» вывела станцию Луна-9 в космос. Вес нового аппарата составлял свыше полутора тонн, но умная часть весила не более 100 килограмм и представляла собой сферу диаметром 58 сантиметров. Станция должна была не только мягко прилуниться, но по мере движения собрать информацию о радиационном поле. А после успешной посадки — передать на Землю собранную информацию и панорамную фотографию Луны.

Поэтому аппарат снабдили антеннами для успешной связи с советским ЦУПом. Но где и как их разместить? Вопрос решили красиво — четыре антенны представляли собой лепестки, прикрывавшие верхнюю полусферу станции, образовавшие как бы ещё один, внешний кокон. В случае успешного прилунения они просто откидывались в разные стороны и, помимо своей основной функции, служили ещё упорами для станции.

Не забыл Союз и об обозначении своего приоритета. Станция несла с собой пятиугольный вымпел с надписью «СССР» и гербом страны.

Фото: laspace Момент окончания работы КТДУ-5А, выключения двигателя и отделения АЛС

Первые на Луне

3 февраля 1966 года на высоте 75 километров от поверхности Луны начался самый важный этап экспедиции: включились тормозные двигатели и начался поддув баллонов-амортизаторов. Станция совершила успешную посадку, умудрившись несколько раз подпрыгнуть, но, к счастью, без последствий для оборудования.

Местом прилунения стал Океан Бурь, который своё название получил из-за предположения, что погода на Земле меняется в зависимости от фаз Луны. Станция успешно связалась с Землёй. Всего было установлено семь сеансов связи общей длительность около восьми часов. Запаса источников питания у лунной станции хватило на трое суток.

Во время сеансов была передана первая в истории человечества панорамное изображение лунной поверхности. И первый же серьезный научный прорыв — она подтвердила гипотезу советских астрономов Всеволода Шаронова и его жены Надежды Сытинской о «метеорно-шлаковом» строении внешнего покрова планеты. Грубо говоря, поверхность Луны представляет собой шлак, образовавшийся от постоянных её бомбардировок метеоритами и другими космическими телами. Кстати, повторно эту теории подтвердили американские космонавты, вживую побывавшие на планете 21 июля 1969 года.

Фото: wikimedia Первый снимок лунной поверхности, полученный АМС «Луна-9»

Параллельно с советскими астрономами радиосигнал с Луны принимал и известный ученый, директор английской радиоастрономической обсерватории «Джодрелл Бэнк» Бернард Ловелл. И он же был первым, кто предоставил журналистам фотографии поверхности Луны. Это была оглушительная сенсация. Все мировые СМИ немедленно опубликовали их. Хотел СССР этого или нет, но он не просто опередил США — фотографии закрепили за Москвой статус ведущей космической державы.

Но кроме этого лунная станция уточнила расположение радиационного пояса вокруг Земли, что в будущем облегчит навигацию космических аппаратов. А также выявила фактическое отсутствие какого-либо серьёзного магнитного поля Луны и планетарных радиационных поясов.

Успех, конечно же, только обострил лунной гонке. Теперь американцам надо было кровь из носа высаживаться на Луне. На соответствующую программу NASA выделили колоссальные деньги. СССР также средств не жалел, но расходы были распределены по нескольким направлениям. А успех венерианской программы в какой-то мере сдвинул приоритеты.

Американская программа «Аполлон» оказалась в итоге более успешной, чем советская лунная программа. Тем не менее, Москва продолжала исследование Луны. Совершенствовались автоматические станции, которые осуществляли забор грунта планеты. А всего в 1959-1976 годах Советский Союз запустил 24 станции типа «Луна». Хотя американцы вошли в историю как первые люди на Луне, первую успешную посадку космического аппарата на спутник Земли осуществил СССР.