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22 июля 2025 в 07:30

Персиковый пирог на скорую руку! Итальянский десерт для будничного чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Персиковый пирог на скорую руку! Итальянский десерт для будничного чаепития. Всё смешивается в одной миске, тесто не капризное, а персики дают желаемую сочность. Десерт получается мягким, с нежной крошкой сверху и лёгким ароматом ванили. Идеально на каждый день.

Ингредиенты

  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Мука — 220 г
  • Сахар — 150 г
  • Ванильный сахар — 8 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Растительное масло — 100 мл
  • Персики в сиропе — 150 г
  • Молоко — 100 мл
  • Разрыхлитель — 12 г

Приготовление

  1. Взбить яйца с 100 г сахара и ванильным сахаром до однородности. Добавить растительное масло и молоко. Взбить до плотной массы. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную смесь. Взбить. Форму выстелить пергаментом. Вылить тесто и разровнять.
  2. Персики нарезать дольками и выложить в тесто по кругу.
  3. Масло смешать с 50 г сахара и 20 г муки. Растереть в крошку. Посыпать крошкой поверхность пирога. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Остудить 10 минут.

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пироги
персики
лето
выпечка
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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