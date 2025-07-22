Персиковый пирог на скорую руку! Итальянский десерт для будничного чаепития. Всё смешивается в одной миске, тесто не капризное, а персики дают желаемую сочность. Десерт получается мягким, с нежной крошкой сверху и лёгким ароматом ванили. Идеально на каждый день.

Ингредиенты

Куриные яйца — 2 шт.

Мука — 220 г

Сахар — 150 г

Ванильный сахар — 8 г

Сливочное масло — 50 г

Растительное масло — 100 мл

Персики в сиропе — 150 г

Молоко — 100 мл

Разрыхлитель — 12 г

Приготовление

Взбить яйца с 100 г сахара и ванильным сахаром до однородности. Добавить растительное масло и молоко. Взбить до плотной массы. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную смесь. Взбить. Форму выстелить пергаментом. Вылить тесто и разровнять. Персики нарезать дольками и выложить в тесто по кругу. Масло смешать с 50 г сахара и 20 г муки. Растереть в крошку. Посыпать крошкой поверхность пирога. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Остудить 10 минут.

Ранее мы готовили песочный пирог с черной смородиной! Шикарная выпечка из 4 ингредиентов.