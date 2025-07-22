Персиковый пирог на скорую руку! Итальянский десерт для будничного чаепития. Всё смешивается в одной миске, тесто не капризное, а персики дают желаемую сочность. Десерт получается мягким, с нежной крошкой сверху и лёгким ароматом ванили. Идеально на каждый день.
Ингредиенты
- Куриные яйца — 2 шт.
- Мука — 220 г
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 8 г
- Сливочное масло — 50 г
- Растительное масло — 100 мл
- Персики в сиропе — 150 г
- Молоко — 100 мл
- Разрыхлитель — 12 г
Приготовление
- Взбить яйца с 100 г сахара и ванильным сахаром до однородности. Добавить растительное масло и молоко. Взбить до плотной массы. Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную смесь. Взбить. Форму выстелить пергаментом. Вылить тесто и разровнять.
- Персики нарезать дольками и выложить в тесто по кругу.
- Масло смешать с 50 г сахара и 20 г муки. Растереть в крошку. Посыпать крошкой поверхность пирога. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Остудить 10 минут.
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