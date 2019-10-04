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Судебные приставы города Кудымкара Пермского края спасли от голодной смерти инвалида.

Брошенного на произвол судьбы больного мужчину они нашли во время рейда по адресам должников. Зайдя в очередной подъезд, сотрудники службы услышали слабые призывы на помощь из одной квартиры. Внутри был инвалид-колясочник.

Ослабевший от истощения гражданин сообщил, что давно находится в беспомощном состоянии и фактически оказался на грани жизни и смерти, отмечают в УФССП по Пермскому краю.

Приставы передали мужчину работникам социальных служб. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в доме для престарелых и инвалидов города Кудымкара.

Ранее News.ru писал, что в Ставрополе автомобиль скорой помощи привёз мужчину-инвалида к подъезду одного из жилых домов и оставил его на лавочке. Видеозапись этого появилась в городском паблике. На кадрах видно, как мужчина, предположительно водитель скорой, тащит к скамейке пожилого человека. После этого он достаёт из салона пакет с вещами, кладёт их рядом и садится обратно в машину. Пользователь, разместивший эти кадры в паблике, написал, что мужчине-инвалиду 62 года и у него случился инсульт.