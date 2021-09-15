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Переводчики рассказали о пяти русских словах, которые ставят их в тупик

07:52, 16 сентября 2021
Переводчики рассказали о пяти русских словах, которые ставят их в тупик Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press
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Лингвисты назвали пять русских слов, которые сложно сходу перевести на иностранный язык. Эксперты называют такие слова «этномаркированными концептами», так как к ним приходится искать схожие понятия по смыслу. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Первым называется слово «воля» в значении «воли вольной», когда подразумевается абсолютное отсутствие ограничений в самореализации. На втором месте жаргонное выражение «западло», которое означает что-то нежелательное и унизительное. Специалисты отмечают, что данное слово практически не поддаётся переводу.

В списке также значатся слова «тоска» и «авось». Если в первом случае можно подобрать синонимы, близкие по значению со словом «печаль», то русское слово «авось», которое впервые появилось в летописях XII века, сложно перевести дословно. Последнее слово, которое вызывает трудности при переводе, — «голубой». Одним из немногих языков, который имеет точный перевод этого слова, является греческий.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что русский язык зародился на Украине, как и украинский. При этом он призвал разделять понятия «российский» и «русский».

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