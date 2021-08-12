В офисе Зеленского рассказали, где зародился русский язык

Русский язык зародился на Украине, как и украинский. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Русский язык возник в Украине, это наш исторический язык — так же как и украинский, — сказал он.

Арестович призвал разделять понятия «российский» и «русский». По его словам, термины «русская культура» и «русский язык» должны быть прописаны в законе.

При этом Арестович отметил, что выступает против языкового закона в его нынешней интерпретации. Он выразил недовольство по поводу того, что уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень призвал всех недовольных украинским языком уехать из страны. Арестович назвал эти слова «эмоциональным запалом».

Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией, — подчеркнул он.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.