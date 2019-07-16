https://static.news.ru/photo/d5145cb2-a79c-11e9-bd84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Закон об украинском языке вступил в силу на Украине. Через два месяца после его обнародования в стране останется только один государственный язык — украинский.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Применять его при исполнении служебных обязанностей будут обязаны президент, премьер-министр, спикер Верховной рады, а также все чиновники, госслужащие, судьи, адвокаты, преподаватели и медработники. Через 18 месяцев полностью перейти на украинский предписывается и сфере обслуживания.

Закон не распространяется только на сферу частного общения и религиозные обряды. При этом владение украинским языком будет обязательным и для желающих получить гражданство Украины. С июля 2021 года нужно будет сдавать экзамен на уровень владения государственным языком.

Также до 1 января 2030 года отложено введение обязательной сдачи экзаменов в высшие учебные заведения на украинском языке.

Печатным СМИ предписано перейти на государственный язык через два с половиной года, печать на других языках будет разрешена при одновременном выпуске такого же тиража на украинском. Через пять лет контент на украинском языке в сфере телевидения и радиовещания должен вырасти до 90% на общенациональных и до 80% на местных СМИ.

В то же время штрафные нормы вступят в силу уже через полгода после назначения специального уполномоченного по защите языка.

Как ранее писал News.ru, Будапешт перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО, если Киев внесёт поправки в законы об образовании и о языке. Об этом заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.