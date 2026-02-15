Перетираю муку с маслом и беру творог: пирог «Облако» — самый нежный творожный десерт к чаю

Этот пирог покоряет с первого кусочка. Нежный, воздушный, сливочный — будто тает во рту. Тесто рассыпчатое, начинка мягкая и кремовая, сладость в меру. Именно тот рецепт, после которого другие хочется забыть. Идеален для уютных вечеров, гостей и просто чашки горячего чая.

Ингредиенты: мука — 250 г, сливочное масло холодное — 120 г, сахар — 100 г, соль — щепотка, яйцо — 1 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., майонез — 1 ст. л., творог — 500 г, сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., яйца — 2 шт., крахмал — 1 ст. л., сметана — 2 ст. л.

Муку смешивают с сахаром, солью и разрыхлителем, добавляют натертое холодное масло и перетирают в крошку. Вводят яйцо и майонез, быстро замешивают мягкое тесто и распределяют его по форме, формируя дно и бортики. Творог, сахар, ванильный сахар, яйца, крахмал и сметану взбивают блендером до гладкой кремовой массы, выливают начинку на основу и разравнивают. Выпекают при 180 °C около 30–35 минут до легкой золотистой корочки, затем дают пирогу полностью остыть, чтобы он хорошо держал форму.

Получается настоящее «Облако» — нежный, домашний и очень любимый десерт.

