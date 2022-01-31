«Перестать себя уважать»: депутат выступил за уничтожение изъятой продукции

Предложение отдавать россиянам конфискованные продукты является оскорбительным, заявил депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов в разговоре с «Радио 1». По его словам, Россия — великая аграрная страна и должна производить всё в достатке. Пойти на то, чтобы подбирать изъятое — перестать себя уважать.

Конечно, оскорбительно говорить в слух, чтобы мы конфискованную либо под каким-то другим предлогом отобранную продукцию отдавали россиянам. Мы должны сами производить всё в достатке. <...> Горько слушать, что мы продолжаем иметь большое число необеспеченных людей: слабые пенсии, малые зарплаты, социальное напряжение. <...> Но и пойти на то, чтобы подбирать конфискованное либо выброшенное, наверное, значит перестать себя уважать, — сказал Харитонов.

Необходимо в достаточном количестве обеспечить население российской сельхозпродукцией, добавил он.

Ранее зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания вскоре внесут в Госдуму. Пригодные товары предлагается использовать по прямому назначению, отметил он.

Инициативу ЛДПР поддержали в Союзе потребителей России. Его председатель Пётр Шелищ заявил, что уничтожать санкционные продукты недопустимо, поскольку в России множество людей нуждается в еде.