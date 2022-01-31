«Помогает выживать»: Союз потребителей одобрил запрет уничтожать продукты

Уничтожать санкционные продукты недопустимо, в то время как в России множество людей нуждаются в еде, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он поддержал инициативу депутата Госдумы Ярослава Нилова передавать такие продукты питания по прямому назначению — в пищу.

Отправлять продукты под бульдозер или сжигать — это абсолютное варварство и дикость. Продукты надо использовать. У нас полно нуждающихся в продуктовой поддержке. Надо отдавать их благотворительным организациям. Это помогает выживать людям в нынешних сложных условиях, когда цены быстро растут, а доходов не хватает, — сказал Шелищ.

Он добавил, что в незаконном попадании продуктов в страну виноваты люди и наказывать нужно их, а не бороться с едой. При этом, по словам председателя Совета потребителей, большинство санкционных продуктов — это известные бренды, что говорит об их высоком качестве.

Ранее зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания вскоре внесут в Госдуму. Пригодные продукты предлагается использовать по прямому назначению, отметил он. Конфискованные и санкционные продукты следует проверять на пригодность, этим могли бы заняться Роспотребнадзор и Россельхознадзор, подчёркивается в пояснительной записке к документу.