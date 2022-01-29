«Известия»: в ГД предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

Законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных, но пригодных для употребления продуктов питания вскоре внесут в Госдуму, заявил автор инициативы — зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Пригодные продукты предлагается использовать по прямому назначению, отметил он в беседе с «Известиями».

В Госдуму в ближайшее время будет внесён законопроект, который подразумевает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документом предлагается дополнить его новой статьёй «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления, — поясняется в публикации.

Конфискованные и санкционные продукты следует проверять на пригодность, этим могли бы заняться Роспотребнадзор и Россельхознадзор, подчёркивается в пояснительной записке к документу.

Во фракциях «Единой России» и «Новых людей» обещали изучить законопроект, когда он будет внесён в Госдуму, — отмечает издание.

Ранее стало известно, что российские власти решили не исключать пармезан из списка санкционных продуктов, однако Италия будет добиваться возвращения этого продукта. Об этом рассказал итальянский посол Паскуале Терраччано. По его словам, в Россию можно ввозить безлактозные продукты, а пармезан сам по себе не содержит лактозу. Дипломат подчеркнул, что речь идёт о технической ошибке, по которой пармезан попал в санкционный список.