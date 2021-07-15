Италия решила добиваться возвращения пармезана в Россию

Российские власти решили не исключать пармезан из списка санкционных продуктов, однако Италия будет добиваться возвращения этого продукта. Об этом журналистам РИА Новости рассказал итальянский посол Паскуале Терраччано.

По его словам, в Россию можно ввозить безлактозные продукты, а пармезан сам по себе не содержит лактозу. Дипломат подчеркнул, что речь идёт о технической ошибке, по которой пармезан попал в санкционный список. Терраччано подчеркнул, что этот вопрос был поднят при обсуждениях с российской стороной.

Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр, — заявил посол.

Он сравнил российский и итальянский пармезан и пришёл к выводу, что воспроизвести итальянский вариант в другой точки земного шара невозможно. При этом Терраччано добавил, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Дипломат много путешествовал по стране и смог в этом убедиться лично.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Он заметил, что качество российских сыров тех же сортов «уже очень близко», а иногда ничем не уступает заграничным.