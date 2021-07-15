Италия решила добиваться возвращения пармезана в Россию
Денис Коробейников
Денис Коробейников
12:09, 16 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Российские власти решили не исключать пармезан из списка санкционных продуктов, однако Италия будет добиваться возвращения этого продукта. Об этом журналистам РИА Новости рассказал итальянский посол Паскуале Терраччано.
По его словам, в Россию можно ввозить безлактозные продукты, а пармезан сам по себе не содержит лактозу. Дипломат подчеркнул, что речь идёт о технической ошибке, по которой пармезан попал в санкционный список. Терраччано подчеркнул, что этот вопрос был поднят при обсуждениях с российской стороной.
Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр, — заявил посол.
Он сравнил российский и итальянский пармезан и пришёл к выводу, что воспроизвести итальянский вариант в другой точки земного шара невозможно. При этом Терраччано добавил, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Дипломат много путешествовал по стране и смог в этом убедиться лично.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия оставит пармезан и другие виды сыра в санкционном списке. Он заметил, что качество российских сыров тех же сортов «уже очень близко», а иногда ничем не уступает заграничным.