Перестала поливать томаты на скорую руку: кусты окрепли, а плоды больше не трескаются

Полив томатов кажется делом простым, но именно из-за него многие дачники теряют часть урожая. Несколько распространенных ошибок могут привести к слабому росту кустов, осыпанию завязей и растрескиванию плодов.

Не поливайте томаты часто и понемногу. Такой полив оставляет корни у поверхности, тогда как влага должна проникать на глубину 20–30 см. Лучше поливать реже, но обильно. Не допускайте и сильного пересыхания почвы с последующим переувлажнением — это вызывает стресс у растений. Сохранить влагу поможет слой мульчи из скошенной травы. Еще одно важное правило — лить воду только под корень, не смачивая листья, чтобы снизить риск заболеваний.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кусты стали крепче, а плоды — ровными и здоровыми. Она также советует регулярно проветривать теплицу, чтобы уменьшить влажность воздуха и защитить томаты от грибковых болезней.

Ранее сообщалось, что, если у огурцов начинают желтеть завязи, многие сразу тянутся за удобрениями. Но это не всегда помогает, а иногда только ухудшает ситуацию. Часто причина совсем не в нехватке питания.