Переоборудованные под COVID-19 больницы Москвы вернут к обычной работе

https://static.news.ru/photo/2750bd6a-9c4b-11ea-8d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возвращении части переоборудованных для лечения коронавируса больниц к работе с плановыми больными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение было принято после селекторного совещания градоначальника с главными врачами столичных клинических больниц по организации плановой медпомощи в условиях распространения COVID-19, передаёт ТАСС.

В качестве первого шага частично откроется больница № 50 имени Спасокукоцкого. Её специалисты по урологии начнут принимать пациентов, которым требуется хирургическое лечение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.