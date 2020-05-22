Переоборудованные под COVID-19 больницы Москвы вернут к обычной работе

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о возвращении части переоборудованных для лечения коронавируса больниц к работе с плановыми больными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Такое решение было принято после селекторного совещания градоначальника с главными врачами столичных клинических больниц по организации плановой медпомощи в условиях распространения COVID-19,
В качестве первого шага частично откроется больница № 50 имени Спасокукоцкого. Её специалисты по урологии начнут принимать пациентов, которым требуется хирургическое лечение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве необходимо сохранять самоизоляцию, масочный режим и другие меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Добавьте наши новости в избранные источники