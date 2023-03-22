Экс-глава ЦИК Чуров умер в возрасте 70 лет Умер бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Владимир Чуров

Бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров умер на 71-м году жизни, сообщил NEWS.ru бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, незадолго до смерти Чуров перенёс инфаркт. 17 марта экс-глава ЦИК отметил 70-летний юбилей.

Да, к сожалению, такая новость пришла печальная утром. Неделю назад Владимир Евгеньевич перенес обширный инфаркт. И была операция на сердце, было шунтирование, была реанимация. Постепенно приходил в себя, уже вставал, ходил по палате, делился своими планами. Но... все обрушилось сегодня утром, — рассказал Ивлев.

Чуров возглавлял Центральную избирательную комиссию России с 2007 по 2016 год. После продолжил службу послом в МИД, а в 2019 году президент Владимир Путин присвоил ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла.

18 марта в возрасте 94 лет умер Герой Советского Союза, экс-главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Владимир Чернавин. Он был последним главкомом флота в истории СССР. Чернавин не смог перенести осложнений после операции в военном госпитале.