Перечислены полезные для работы мозга продукты В Роспотребнадзоре назвали орехи и жирную рыбу полезными для работы мозга

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В петербургском управлении Роспотребнадзора рассказали, что зеленые листовые овощи, ягоды, рыба жирных сортов и орехи способны стимулировать умственную деятельность и повысить концентрацию внимания, передают СМИ. Сообщается, что кофе и чай при умеренном употреблении также полезны для мозга из-за содержания кофеина, который снижает риск развития деменции, инсульта и болезни Альцгеймера.

Как сообщили в ведомстве, орехи способны улучшить когнитивные функции, развивают внимание, поддерживают работу памяти, поэтому их стоит включить в свой ежедневный рацион. Эксперты порекомендовали есть не более 30 граммов орехов в день, так как этот продукт очень калориен. Жирная рыба содержит много жирных кислот омега-3 и способствует выработке серотонина, снижению уровня холестерина, препятствует развитию атеросклероза. Ягоды богаты растительными пигментами, которые способствуют улучшению мозговой деятельности, стабилизируют кровообращение, доставку кислорода в мозг и защиту сосудов. Зеленые листовые овощи обладают эффектом антиоксиданта и снижают содержание гомоцистеина, что также снижает вероятность развития Альцгеймера.

Диетолог Наталья Денисова ранее рассказала, что в день стоит съедать не больше трех мандаринов. По ее словам, делать это лучше после приема пищи, так как иначе органические кислоты будут раздражать слизистую желудка. Несмотря на то что мандарин считается одним из самых полезных сезонных фруктов, его переедание способно вызвать аллергическую реакцию и может быть опасным для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.