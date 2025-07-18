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18 июля 2025 в 09:15

Пирог на завтрак вместо яичницы: эту вкуснятину готовлю с закрытыми глазами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбный пирог — это отличная альтернатива привычным завтракам. Он сочетает в себе нежное тесто, ароматную начинку из рыбы и риса, что делает его сытным и вкусным. Такой пирог можно приготовить заранее и разогреть утром — он не потеряет своих вкусовых качеств.

Ингредиенты:

  • мука — 2,5 стакана;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • вода — 100 мл.

Для начинки:

  • консервированная горбуша — 350 г;
  • рис — 250 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте начинку, смешав все ингредиенты.
  2. Замесите тесто, разделите на две части.
  3. Раскатайте большую часть, выложите в форму.
  4. Распределите начинку, накройте второй частью теста.
  5. Защипните края, выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

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еда
пироги
рыба
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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