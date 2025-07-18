Пирог на завтрак вместо яичницы: эту вкуснятину готовлю с закрытыми глазами

Рыбный пирог — это отличная альтернатива привычным завтракам. Он сочетает в себе нежное тесто, ароматную начинку из рыбы и риса, что делает его сытным и вкусным. Такой пирог можно приготовить заранее и разогреть утром — он не потеряет своих вкусовых качеств.

Ингредиенты:

мука — 2,5 стакана;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

вода — 100 мл.

Для начинки:

консервированная горбуша — 350 г;

рис — 250 г;

яйца — 3 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте начинку, смешав все ингредиенты. Замесите тесто, разделите на две части. Раскатайте большую часть, выложите в форму. Распределите начинку, накройте второй частью теста. Защипните края, выпекайте 30–35 минут при 180 °C.

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