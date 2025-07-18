Пирог на завтрак вместо яичницы: эту вкуснятину готовлю с закрытыми глазами

Рыбный пирог — это отличная альтернатива привычным завтракам. Он сочетает в себе нежное тесто, ароматную начинку из рыбы и риса, что делает его сытным и вкусным. Такой пирог можно приготовить заранее и разогреть утром — он не потеряет своих вкусовых качеств.
Ингредиенты:
- мука — 2,5 стакана;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 100 мл.
Для начинки:
- консервированная горбуша — 350 г;
- рис — 250 г;
- яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте начинку, смешав все ингредиенты.
- Замесите тесто, разделите на две части.
- Раскатайте большую часть, выложите в форму.
- Распределите начинку, накройте второй частью теста.
- Защипните края, выпекайте 30–35 минут при 180 °C.
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